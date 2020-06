Različni odzivi na predvideno polaganje vencev na Bazovici

Trst, 24. junija - V Sloveniji in zamejstvu je odločitev predsednikov Slovenije in Italije, da 13. julija pred slovesnostjo ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu položita vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi, deležna različnih odzivov. Premier Janez Janša je nasprotovanje dogodku označil kot žalostno.