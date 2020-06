Policisti na petkovih protestih zoper 12 oseb uporabili prisilna sredstva

Ljubljana, 22. junija - Policisti so na petkovih protestih uporabili prisilna sredstva zoper 12 oseb, do sedaj pa glede postopkov niso dobili nobene pritožbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Dodali so, da so med varovanjem protesta opravili tudi več postopkov ugotavljanja identitete, pri tem pa niso ugotavljali identitete naključnih mimoidočih ljudi.