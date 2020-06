Kljub dežju na ulicah slovenskih mest spet protivladni protesti

Ljubljana, 5. junija - Protestniki, ki izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, so se tudi danes zbrali v več slovenskih mestih. Že popoldne je kak ducat oseb v dežju na Trgu republike pred parlamentom s kredami risalo po tleh. Tako so tudi testirali odzive policistov, ki so minuli petek nekatere protestnike obravnavali zaradi prekrška.