Protestniki v Ljubljani sestopili s koles in peš izrazili nestrinjanje z vlado

Ljubljana, 12. junija - Protestniki, ki že več petkov izražajo nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji, so v Ljubljani tokrat sestopili s koles. S polnega Prešernovega trga so se peš odpravili proti Trgu republike, kjer so pred parlamentom izrazili nasprotovanje fašizmu, militarizaciji in represiji. Protestniki so se zbrali še po nekaterih drugih mestih, med drugim v Mariboru.