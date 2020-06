Na petkovih ljubljanskih protestih po oceni policije okoli 4000 kolesarjev in pešcev

Ljubljana, 6. junija - V petek zvečer se je v centru Ljubljane zbralo približno 4000 kolesarjev in pešcev, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Ugotovili so sedem kršitev javnega reda in miru, po dve kršitvi zakona o osebni izkaznici in zakona o javnih zbiranjih in ter sedem kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih.