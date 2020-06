Policisti popisali več deset protestnikov, 27 "bralcem ustave" izdali plačilni nalog

Ljubljana, 20. junija - Policija ocenjuje, da se je na petkovih protestih proti vladi v prestolnici zbralo okoli 7000 ljudi. Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti popisali 30 ljudi. Še 27 pa jih bo dobilo plačilni nalog zaradi kršenja zakona o varstvu reda in miru, ker so prestopili ograjo na Trgu republike. Na ograjenem območju so sicer brali ustavo.