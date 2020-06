Policisti na območju Litije zasegli več sadik konoplje

Litija, 16. junija - Policisti so v petek med hišno preiskavo na območju Litije pri 26-letniku zasegli več sadik prepovedane droge konoplje. Zoper 26-letnika bodo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.