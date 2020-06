Koprčan vozil pod vplivom kokaina

Koper, 5. junija - Koprski policisti so v torek zvečer obravnavali 31-letnega voznika, za katerega so ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedane droge kokain. Policisti so med postopkom ugotovili tudi, da je imel v osebnem vozilu tudi okoli 35 gramov prepovedane droge konoplja, so sporočili s Policijske uprave Koper. Voznika bodo kazensko ovadili.