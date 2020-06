Zoper 45-letnika z območja Metlike kazenska ovadba zaradi suma posesti drog

Metlika, 4. junija - Policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri 45-letnemu moškemu z območja Metlike. Našli so več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo. Našli so tudi brizgalke s snovjo, za katero prav tako sumijo, da gre za prepovedano drogo. Osumljenca bodo ovadili, so danes sporočili s policije.