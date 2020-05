Policisti ob hišni preiskavi v Kočevju zasegli prepovedane droge

Kočevje, 19. maja - Med hišno preiskavo v Kočevju so tamkajšnji policisti v ponedeljek zasegli 22 sadik konoplje, približno 70 gramov posušene konoplje, 50 gramov amfetaminov in pet gramov heroina. Zasegli so tudi osem ampul prepovedanih snovi v športu ter opremo in pripomočke za gojenje in prodajo prepovedanih drog, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.