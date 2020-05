Policisti med hišnima preiskavama zasegli več drog

Ljubljana, 29. maja - Policisti so v sredo med hišno preiskavo pri 22-letnem Ljubljančanu zasegli več različnih prepovedanih drog, kot so hašiš, ecstasy, amfetamini in konoplja, ter dodatno opremo in gotovino. Nekaj konoplje so v četrtek zasegli tudi pri 44-letnem Domžalčanu, so dane sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.