Dolenjski policisti v hišnih preiskavah zasegli tri pištole in zlatnino

Krško, 12. junija - Krški policisti so v sodelovanju s policisti policijskih postaj Novo mesto, Brežice in Šentjernej ter posebne policijske enote Policijske uprave Novo mesto v četrtek zgodaj zjutraj na podlagi odredbe sodišča opravili več hišnih preiskav v Dobruški vasi, Mihovici in okolici Novega mesta, in pri tem zasegli več kosov zlatnine ter pištol.