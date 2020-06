Napadli policiste in poškodovali službeno vozilo

Novo mesto, 5. junija - Novomeška policista sta imela v četrtek opraviti s predrznim voznikom osebnega avtomobila. Ta ni upošteval njunih znakov, temveč je vožnjo nadaljeval do naselja v okolici mesta. Tam pa so se na policista in njuno vozilo spravili še prebivalci naselja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.