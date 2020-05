V streljanju v Brezju lažje poškodovana 34-letnica

Ljubljana, 30. maja - S PU Novo mesto so danes sporočili, da so jih v petek okoli 19.30 obvestili o streljanju v Brezju. Po dosedanjih ugotovitvah je med več osebami prišlo najprej do spora in groženj, nato pa je 32-letni domačin uporabil tudi pištolo. V dogodku je bila lažje poškodovana 34-letnica. Reševalci so jo zato odpeljali na pregled v novomeško bolnišnico.