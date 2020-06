Med poostrenim nadzorom meje prijeli več deset migrantov

Maribor/Novo mesto, 3. junija - Med poostrenim nadzorom nezakonitih prehodov državne meje so policisti v torek in ponoči na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Koper prijeli skupno 74 migrantov, ki so ali želeli nezakonito vstopiti v Slovenijo. Večina je bila skrita v podvozju vlaka ali v priklopnih tovornih vozilih.