Na konferenci z optimističnimi pogledi na vprašanje vse daljšega življenja

Ljubljana, 11. junija - Sodelujoči na spletni konferenci o dolgoživosti ljudi, ki poteka danes in v petek v sodelovanju s podjetjem Celica, filozofsko fakulteto v Ljubljani in Društvom za vitalno podaljševanje življenja, so med drugim menili, da bo sčasoma mogoče ustreči željam po precej daljšem življenju. Nesmrtnost pa zaenkrat zagotavlja le umetnost, so bili hudomušni.