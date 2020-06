Na okrogli mizi o demenci namesto uporabe zdravil pozvali k spodbujanju telesne in kognitivne aktivnosti

Ljubljana, 9. junija - Na okrogli mizi ljubljanske fakultete za socialno delo in STAkluba so izpostavili pomen ozaveščanja o demenci, ki je je vse več. Namesto uporabe farmakoloških sredstev so pozvali k celoviti oskrbi bolnikov oziroma k življenjskemu slogu, ki spodbuja telesno in kognitivno aktivnost. Poudarili so pomen preventive, ki lahko razvoj bolezni zamakne.