Na posvetu pri Pahorju o potrebi po zakonu o dolgotrajni oskrbi, Gantar javno razpravo napovedal za poletje

Ljubljana, 10. junija - Minister Tomaž Gantar je na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju napovedal, da bodo do konca tega ali začetka naslednjega meseca pripravili osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi za obravnavo v koaliciji in ga dali v javno razpravo. Udeleženci posveta so v en glas poudarjali pomen tega zakona, kot ključen izziv so izpostavili financiranje.