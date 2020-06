Ministrstvo za delo v objavo razpisa za 1100 koncesij za domove za starejše

Žalec, 5. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca tega meseca objavilo razpis za podelitev 1100 koncesij za domove za starejše. Prav tako ministrstvo pripravlja podlage za dokončanje gradnje dveh domov in izgradnjo petih novih domov za starejše, je danes v Prenovem pri Žalcu povedal minister za delo Janez Cigler Kralj.