Zdus poziva, naj se razišče okoliščine obravnave oskrbovancev domov starejših med epidemijo

Ljubljana, 5. junija - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) poziva pristojne institucije, da raziščejo okoliščine v zvezi z ocenami zdravstvenega stanja oskrbovancev v domovih starejših in nadaljnjega ravnanja z njimi v primeru morebitne okužbe z novim koronavirusom. "Vsi si zaslužimo dostojno staranje in tudi oskrbovanci v domovih imajo svoj glas," so zapisali.