Županja Washingtona popisala ulice do Bele hiše s protirasističnim sloganom

Washington, 5. junija - Županja Washingtona Muriel Bowser je naročila in organizirala ogromno akcijo ulične umetnosti na glavni ulici, ki vodi proti Beli hiši. V okviru akcije so tla porisali s sloganom "Black Lives Matter" (Življenja temnopoltih so pomembna), poroča nemška tiskovna agencija dpa.