V ZDA se ob protestih krepijo pozivi k zmanjšanju sredstev za policijo

Washington, 5. junija - Po ZDA so se v četrtek kljub policijskim uram nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki so doslej privedli do 10.000 aretacij in povzročili precejšnjo gmotno škodo. Ob tem se krepijo pozivi k zmanjšanju sredstev za policijo.