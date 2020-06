V Minneapolisu prva žalna slovesnost za Georgeom Floydom

New York, 5. junija - V Minneapolisu je v četrtek potekala prva v vrsti žalnih slovesnosti za Georgem Floydom, ki ga je prejšnji ponedeljek med aretacijo s kolenom na vratu zadušil policist. Na njej so se poleg družinskih članov pokojnega zbrali številni znani politiki in druge slavne osebnosti, med njimi senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar.