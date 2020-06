Na Dunaju 50.000 ljudi protestiralo proti rasizmu

Dunaj, 5. junija - Kljub dežju in vetru se je v četrtek zvečer v središču avstrijske prestolnice zbralo okoli 50.000 ljudi, ki so mirno protestirali proti rasizmu in policijskemu nasilju. Napovedovalo se je le okoli 3000 protestnikov, dunajske oblasti so jih pričakovale kvečjemu kakih 10.000, a policija jih je na koncu naštela kar petkrat več.