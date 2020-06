Ameriška veleposlanica: Odgovorni za smrt Georgea Floyda se bodo soočili s pravico

Ljubljana, 5. junija - Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard je danes zagotovila, da se bodo odgovorni za smrt Georgea Floyda, ki je umrl med aretacijo v Minneapolisu, soočili s pravico. "Nihče ni nad zakonom in odgovorni za to tragedijo se bodo soočili s pravico," je poudarila v izjavi za javnost, ki so jo poslali z veleposlaništva ZDA.