Vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog

Maribor, 1. junija - Mariborski policisti so v petek zjutraj ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki se na njihove znake z modro lučjo in sireno sprva ni ustavil, nato pa je skušal pobegniti peš. Kot so ugotovili po prijetju, je to želel storiti zato, ker je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ob tem pa je bil tudi pod vplivom drog.