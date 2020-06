Policisti na Severnoprimorskem zasačili več vinjenih in omamljenih voznikov

Nova Gorica, 1. junija - Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so med petkom in nedeljo na Idrijsko-Cerkljanskem in širšem Goriškem poostreno nadzirali voznike v cestnem prometu. Tokrat so preverjali predvsem psihofizično stanje voznikov, pri čemer so enajstim zaradi suma kršitev prepovedali nadaljnjo vožnjo in jim odvzeli vozniško dovoljenje.