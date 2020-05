Gozdarji na Koroškem črnogledi zaradi napadov podlubnikov

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec, 21. maja - Potem ko so se lastniki gozdov na Koroškem lani spopadali z najobsežnejšo gradacijo smrekovega lubadarja dotlej in zaradi tega posekali 172.480 kubičnih metrov dreves smreke, pa so za letos napovedi glede gradacije lubadarja še bolj črnoglede, je za STA izpostavil vodja slovenjgraške območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Branko Gradišnik.