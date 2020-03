Zavod za gozdove opozarja na nujnost sanitarne sečnje

Ljubljana, 30. marca - Roki za izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih po odločbah, ki so bile izdane pred nedeljsko uveljavitvijo zakona o začasnih ukrepih v zvezi z sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja covida-19, tečejo neprekinjeno, so sporočili z Zavoda za gozdove Slovenije.