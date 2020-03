Gozdovi predragoceni, da bi jih izgubili

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 20. marca - Gozdovi in biotska raznovrstnost so predragoceni, da bi jih izgubili, je geslo letošnjega mednarodnega dneva gozdov, 21. marca. Na svetovni ravni biotsko raznovrstnost resno ogrožajo krčenje gozdov in podnebne spremembe. V Sloveniji, kjer imamo med drugim 14 pragozdnih ostankov, je stopnja ohranjenosti biotske pestrosti v gozdovih visoka.