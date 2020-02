Slovenj Gradec, 19. februarja - Gozdarji so lani v slovenskih gozdovih posekali za 5,3 milijona kubičnih metrov dreves, kažejo prvi podatki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). To je nekoliko manj kot v minulih letih, ko so poseki znašali okoli šest milijonov kubičnih metrov ali več, je ob robu 14. licitacije vrednejšega lesa na Koroškem danes povedal direktor ZGS Damjan Oražem.