Letošnja prenamnožitev podlubnikov prerasla v naravno nesrečo

Ljubljana, 10. oktobra - Letošnja prenamnožitev podlubnikov je prerasla v naravno nesrečo. Podlubniki so namreč od začetka maja do 13. avgusta napadli 517.000 kubičnih metrov smreke, škoda je ocenjena na 10,5 milijona evrov. S poročilom o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letošnjem letu se je danes seznanila vlada. Sanacija poteka.