Po odkritih nepravilnostih v nadzorih tehničnih pregledov sledijo postopki odvzema pooblastil

Ljubljana, 18. maja - Skupni nadzori nad tehničnimi pregledi, ki so jih lani začeli policija, agencija za varnost prometa, finančna uprava ter inšpektorata za delo in za infrastrukturo, so razkrili tudi nepravilnosti. Policija je nekaj vozil izločila iz prometa, agencija pa je začela s postopkom odvzema pooblastil sedmim kontrolorjem za izvajanje tehničnih pregledov.