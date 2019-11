Za lažno potrditev tehnične brezhibnosti vozila tudi do 1200 evrov podkupnine

Ljubljana, 28. novembra - Ljubljanski kriminalisti so v minulem tednu stopili na prste podkupljivim ponudnikom tehničnih pregledov. Ugotovili so namreč, da so ti v zameno za podkupnino potrjevali tehnično brezhibnost vozil, ki pa niso bila tehnično brezhibna. Višina podkupnine je segla vse do 1200 evrov, odvisno od vrste vozila in napak na njem.