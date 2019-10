Zaradi zaznanih nepravilnosti AVP, policija, Furs in inšpekciji v nadzore avtošol

Ljubljana, 15. oktobra - Agencija za varnost prometa, policija, finančna uprava ter inšpektorata za delo in za infrastrukturo danes začenjajo nenapovedan nadzor nad delovanjem avtošol. Kot so pojasnili ob obisku izpitnega centra v Ljubljani, bodo preverjali tehnično brezhibnost vozil in psihofizično stanje učiteljev ter kandidatov, pa tudi izvajanje zakonskih predpisov.