V korupcijski preiskavi zasežena vozila niso prestala izrednega tehničnega pregleda

Ljubljana, 19. decembra - Kriminalisti so prejšnji teden zaključili izvajanje izrednih tehničnih pregledov vozil, ki so jih zasegli v okviru obsežne preiskave sumov korupcije, povezane z izvajanjem tehničnih pregledov na območju Ljubljane. Nobeno od 38 vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.