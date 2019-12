Kontrolorji tehničnih pregledov naj bi pet let lažno potrjevali brezhibnost traktorja

Koper, 6. decembra - Koprski kriminalisti so v preiskavi nepravilnosti pri izvajanju tehničnih pregledov v enem od podjetij ugotovili, da je pet kontrolorjev tehničnih pregledov pet let brez pregleda lažno potrjevalo brezhibnost traktorja, ki je bil tako poškodovan, da ga ni bilo možno upravljati, so sporočili s PU Koper. Podali so kazenske ovadbe zoper šest oseb.