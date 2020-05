Predstavniki pravosodja izrazili nestrinjanje z Logarjevim dopisom

Ljubljana, 13. maja - Na ministrstvu za pravosodje so se danes srečali predstavniki pravosodja glede ukrepov za obvladovanje epidemije v pravosodju in njihovem postopnem sproščanju. Ob tem so izrazili tudi nestrinjanje z spremnim dopisom zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji, ki je bilo posredovano Evropski komisiji.