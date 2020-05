Slovensko sodstvo po oceni sodniškega društva dobro in uspešno deluje

Ljubljana, 12. maja - V Slovenskem sodniškem društvu ocenjujejo, da stanje v sodstvu še zdaleč ni takšno, kot se rado prikazuje. Izpostavljajo, da je v zadnjih desetih in več letih prehodilo trnovo pot od sistema, ki se je ubadal s številnimi težavami, do sistema, ki dobro in uspešno deluje. Dosedanji dosežki kažejo, da smo na pravi poti, pravi predsednik Andrej Ekart.