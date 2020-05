V SMC se distancirajo od Logarjevega dopisa o pravosodju, ostri tudi do Janševega zapisa o medijih

Ljubljana, 12. maja - V koalicijski SMC so kritični do ponedeljkovega zapisa premierja Janeza Janše na vladni spletni strani o medijih, distancirajo pa se tudi od spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji. "Dopis ruši ugled sodstva in škoduje ugledu Slovenije," ocenjuje vodja poslancev SMC Janja Sluga.