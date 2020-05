Iz dela politike kritike na Janšev zapis o medijih ter Logarjev dopis o slovenskem pravosodju

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 12. maja - V nekaterih političnih strankah, tako koalicijskih kot opozicijskih, so se danes kritično odzvali na ponedeljkov zapis premierja Janeza Janše o medijih, ostri pa so tudi do spremnega dopisa zunanjega ministra Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Sloveniji. V koalicijskih SMC in DeSUS se od dopisa distancirajo.