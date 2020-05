Joveva in Grošelj glede Logarjevega dopisa pisala evropskima komisarjema

Ljubljana, 12. maja - Evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ) sta danes pisala evropskima komisarjema Didierju Reyndersu in Veri Jourovi v zvezi s spremnim dopisom zunanjega ministra Anžeta Logarja k poročilu o vladavini prava v Sloveniji. Med drugim sta zapisala, da dopis vsebuje zavajajoče navedbe in stališča stranke SDS.