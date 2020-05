Predsednik stranke koroških Slovencev poziva k odprtju mejnih prehodov z Avstrijo

Celovec, 13. maja - Predsednik Enotne liste, edine politične stranke koroških Slovencev, Gabriel Hribar je danes poslal poziv glede odprtja mejnih prehodov Pavličevo sedlo in Jezerski vrh med Avstrijo in Slovenijo. V njem je izpostavil, da sta s tem v zapostavljeni regiji prekinjena prost pretok blaga in storitev.