Primorske novice o težavah pri vračanju v šolske klopi (12. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Vesna Humar v komentarju Zvonec se je oglasil prehitro piše o vseh težavah, ki jih za učitelje, starše in predvsem za otroke prinaša negotova situacija v zvezi s šolo. Poleg zaostanka učencev pri učni snovi je problematičen tudi socializacijski in psihološki učinek dolgotrajne izolacije na otroke. Čeprav so se denimo odprli lokali, se šole ne.