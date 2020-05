Delo o dopisu ministra Logarja in disciplinirani koaliciji (12. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Suzana Kos v komentarju Pred svojim pragom piše o nepotrebnem dopisu zunanjega ministra Anžeta Logarja o slovenskem pravosodju in disciplinirani koaliciji. Ugotavlja, a je kriza zaradi koronavirusa dualizem v Sloveniji še poostrila, tako da so vse bolj skrajni tudi komentarji in interpretacije različnih dogodkov.