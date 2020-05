Reporter o profesionalni distanci medijev in politike (11. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Silvester Šurla v komentarju Danes Tarča, jutri ti piše, da bi morali imeti mediji in politiki profesionalno distanco. V Sloveniji pa so nekatere medije ustvarili ravno politiki za lastno promocijo in obračune s konkurenco. Prav ti mediji blatijo druge, ki skušajo biti od politike neodvisni in ki razkrivajo afere vsakokratne oblasti.