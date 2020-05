Finance o pomoči turizmu in gostinstvu ob epidemiji v Avstriji in pri nas (12. 5.)

Ljubljana, 11. maja - Tanja Smrekar v komentarju Pokoronsko nazdravljanje v Avstriji in pri nas piše o razlikah med pristopoma Slovenije in Avstrije pri pomoči gostinstvu in turizmu v koronavirusni krizi. Slovenske ukrepe proti avstrijskim opiše kot pljunek v morje in kot enega od dobrih načinov pomoči navede davčne olajšave po vzoru Avstrijcev.