Večer o popuščanju ukrepov v nogometu (12. 5.)

Maribor, 11. maja - Marko Kovačevič v komentarju Naj se vrti piše o vrnitvi slovenskih nogometnih prvoligašev na treninge, na kar so čakali dlje kot v nekaterih drugih evropskih državah. Medtem, ko se prvoligašem počasi dviguje zapornico, so žensko ligo in drugo ligo za to sezono končali. Eden od razlogov za to je denar. A se veličina nogometa kaže v čustvih.