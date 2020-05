Poleti v ZDA drive-in kino turneja

New York, 11. maja - Ekipa filmskega festivala Tribeca v New Yorku bo organizirala poletno turnejo filmov v ameriških drive-in kinih. Tej zaradi koronavirusne pandemije namreč doživljajo preporod. Predvajali bodo nove, klasične in neodvisne filme, pridružili pa se jim bodo posebni glasbeni ter športni dogodki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.