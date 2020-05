Zbirajo se občinski podatki za pomoč ob epidemiji iz evropskega solidarnostnega sklada

Ljubljana, 6. maja - Uprava RS za zaščito in reševanje je občine pozvala, da najpozneje do 16. maja posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele z ukrepi zaradi epidemije novega koronavirusa. Te podatke potrebuje za pripravo zahtevka za povračilo sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada, je razvidno iz objave na spletni strani Skupnosti občin Slovenije.